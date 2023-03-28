2023/03/28 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الثلاثاء، أن موقع التدوين المصغر “تويتر”، الذي استحوذ عليه العام الماضي سيشهد تحديثا جديدا يشمل كل المستخدمين.وقال إيلون ماسك في تغريدة على “تويتر” إن قائمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماسك يعلن عن تحديث جديد في تويتر المركز الخبري الوطني.

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