2023/03/28 | 09:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية تعلن انتهاء أزمة إصدار الجوازات في بغداد والمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/28 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعلن انتهاء أزمة إصدار الجوازات في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعلن انتهاء أزمة إصدار الجوازات في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).