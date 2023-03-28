2023/03/28 | 09:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السوداني يعلن انطلاق مهام (الفريق الحكومي للخدمات) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/28 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السوداني يعلن انطلاق مهام (الفريق الحكومي للخدمات)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السوداني يعلن انطلاق مهام (الفريق الحكومي للخدمات)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).