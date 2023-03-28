أفغانستان.. توقيف

2023/03/28 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت سلطات طالبان في كابل، مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات في أفغانستان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء.

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