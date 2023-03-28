جعلها تطير في الهواء.. شاهد لحظة وقوع حادث غريب بسبب إطار في أمريكا

2023/03/28 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع الفيديو لحظة وقوع حادث مروع بعدما خرج إطار من مكانه من شاحنة صغيرة إلى أسفل سيارة من طراز "كيا"، مما جعلها تطير في الهواء على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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