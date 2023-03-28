صور.. متظاهرو ذي قار يقررون رفع خيم الاعتصام وفتح ساحة الحبوبي

2023/03/28 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلن متظاهرو الناصرية، اليوم الثلاثاء، تعليق اعتصامهم ورفع جميع الخيم من وسط ساحة الحبوبي في مركز المدينة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "متظاهري ذي قار قرروا تعليق اعتصامهم، ورفع الخيم من وسط ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية".

وأضاف أن "المتظاهرين اعلنوا برائتهم من المشاغبين في المظاهرات، فيما دعوا القوات الأمنية الى أتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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