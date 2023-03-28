كمين محكم ينتهي بالقبض على عصابة سطو مسلح في بابل

2023/03/28 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عصابة سطو مسلح مكونة من خمسة متهمين في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تأتي هذه العملية بعد قيام هذه العصابة بالسطو المسلح على احد الدور في منطقة حي محيزم والاعتداء على أصحاب الدار وإصابتهم اصابات بليغة وسرقة قطع ذهبية ونحو 32 مليون دينار عراقي".

واضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل من شرطة محافظة بابل بالاشتراك مع احد ضباط جهاز الأمن الوطني، حيث نجح الفريق من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب كمين محكم من التوصل الى هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة بعد أن اعترفوا جميعاً بجريمتهم".

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