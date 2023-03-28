مجلس الامن يرفض الموافقة على اجراء تحقيق بشأن تفجير خطي

2023/03/28 | 10:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل.

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