منتخبنا الأولمبي يواجه عمان في بطولة الدوحة الدولية اليوم

2023/03/28 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ايرث نيوز/ يواجه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، نظيره العماني في اختباره الأخير من بطولة الدوحة الدولية.

وستقام المباراة في تمام الساعة (11:30) بتوقيت العاصمة بغداد، من مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب حمد الكبير بالنادي العربي.

وسيلعب المنتخبان على تحديد المركز الخامس والسادس في الترتيب العام للبطولة.

وكان منتخبنا الأولمبي قد خاض مباراتين سابقتين في البطولة، فاز في الأولى علي فيتنام 3-0 وخسر في الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0.

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