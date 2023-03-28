ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

2023/03/28 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، على الرغم من أن تحسن الرغبة في المخاطرة بعد جهود المنظمين لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي حدت من جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1958.85 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 03:08 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1960.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ ، مما جعل السبائك في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ يوم الاثنين حيث تراجع المستثمرون عن تداول الملاذ الآمن لصالح الأصول ذات المخاطر العالية.

وتعتبر السبائك تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي، على الرغم من أن المعدلات المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير العائد.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.1٪ إلى 23.06 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5٪ إلى 976.87 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.7٪ عند 1418.44 دولارًا.

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