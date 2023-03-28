مكتب السوداني يعلن انطلاق مهام

2023/03/28 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، انطلاق مهام "الفريق الحكومي للخدمات".

وقال المكتب في بيان، إنه "بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت مهام الفريق الحكومي للخدمات الذي تشكَّل من أجل الارتقاء بالخدمات العامة، بمختلف صنوفها في العاصمة بغداد".

وسيعمل الفريق، بحسب البيان، على "الاستجابة لمطالب المواطنين وتطلعاتهم في قطاع الخدمات وفقاً للأولويات، من خلال العمل الميداني المستمر، و كذلك إشراك المواطنين في عملية تقييم إنجازات الدوائر الخدمية المعنية ومستوى أداء مسؤوليها".

وتابع البيان، أن "هذه المبادرة تأتي لتكون ترجمةً عمليةً لتوجيهات (رئيس الوزراء) التي استهدفت تطوير الجوانب الخدمية بما يرتقي بواقع الخدمة المقدمة للمواطنين".

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