التجارة تعلن وصول باخرة محملة بـ42 الف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية

2023/03/28 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن وصول باخرة محملة بكمية 42 الف طن من مادة الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية.وقالت مدير عام الشركة لمى هاشم الموسوي، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الباخرة ((VEGA STETIND)) وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر وهي محملة […]

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