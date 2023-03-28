كركوك تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل

2023/03/28 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك تعطّل الدوام الرسمي للمكون المسيحي الأحد المقبل

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