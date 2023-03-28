"يريدون إعدامنا".. جنود روس يشكون "تكتيك القادة الوحشي" لمنعهم من التراجع في الحرب

2023/03/28 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أعضاء وحدة هجوم روسية تم تشكيلها مؤخرا عن استخدام قادة بالجيش الروسي "تكتيك وحشي" لمنع الجنود من التراجع على الخطوط الأمامية للقتال بعد تكبد قوات موسكو خسائر "فادحة" في شرق أوكرانيا، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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