كاساس: مواجهة روسيا الأقوى منذ تسلمي مهام تدريب العراق

2023/03/28 | 11:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسود يخسرون اللقاء الودي بهدفين نظيفين متابعة ـ الصباح الجديد: أشاد مدربُ منتخبنا الوطني، المحترف الإسباني «خيسوس كاساس»، بعد نهايةِ لقاء منتخبي العراق وروسيا في المؤتمر الصحفيّ، بأداءِ المنتخبين وتقديمهما مباراةً ممتعةً للجماهير التي حضرت اللقاء.وأضافَ كاساس: المنتخب العراقيّ قدّم شوطاً أول جيداً ولم يحالفنا الحظ في التسجيل في أكثر من فرصةٍ، وفي الشوط الثاني ...

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