نور الزهراء رياض: جولاتنا تقدم الإيجابية وتسهم في الحفاظ على البيئة

2023/03/28 | 11:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضوة فريق نخلة وطن النسوي للدراجات الهوائية بغداد ـ فلاح الناصر: قالت لاعبة فريق نخلة وطن للدراجات النسوي، نور الزهراء رياض، ان فريقها يقوم بجولات متواصلة ويشترك في مهرجانات على صعيد المؤسسات الحكومية او الجامعات ويعد عنصراً إيجابياً في تغيير الصورة السلبية للمرأة في المجتمع، والحقيقة هنالك تعاون واضح من رجالات المرور او القوات الأمنية ...

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