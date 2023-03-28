المستقلون يتوجهون للطعن بإجراءات ابعادهم عن جلسة تمرير قانون الانتخابات

2023/03/28 | 11:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يمرر «سانت ليغو» في أجواء صاخبة وتواجد عسكري داخل قاعة التصويت خاص – الصباح الجديد:اكد النائب حسين السعبري أن «نواب القوى المستقلة والناشئة سوف يذهبون إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بما جرى خلال جلسة قانون الانتخابات من خروق قانونية».وأضاف في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «الكتل الكبيرة تمكنت من تحقيق النصاب في جلسة أمس ...

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