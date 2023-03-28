2023/03/28 | 11:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الأرقام في تزايد مستمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم إمكانياتها الهائلة.. ارتفاع نسبة الجوعى بين العرب 90% وأرقام غذائية صادمة عن واقع الدول العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم إمكانياتها الهائلة.. ارتفاع نسبة الجوعى بين العرب 90% وأرقام غذائية صادمة عن واقع الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).