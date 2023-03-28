الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.. مصر تنتهي من إنشاء

2023/03/28 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انتهت مصر من إنشاء أكبر "مدينة للسيارات" على أرضها لتكون الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وذلك بطريق "العين السخنة - القطامية " بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم المدينة معارض وصالات عرض للسيارات المتنوعة سواء آسيوية أو يابانية أو ألمانية وغيرها، بالإضافة إلى وجود ساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري.

وأقيمت مدينة السيارات الجديدة على مساحة 57 فدانا أي 240 ألف م2، لتسع حوالي 4000 سيارة، و6 ساحات انتظار على مساحة 12.5 فدان، وشبكة طرق داخلية مجهزة على أعلى مستوى، و10 بوابات دخول تحصيل رسوم.

وتضم 14 مكتب مرور و5 مكاتب نيابة عامة و9 مكاتب شهر عقاري، و7 بنوك، و8 ورش لصيانة السيارات والكشف عليها وتتراوح تكلفة الكشف حوالي 500 جنيه لجميع الطرازات، وفي الأغلب يتحملها المشتري بدعم من رغبته في شراء السيارة.

كما تتوافر بها كافة الخدمات كالمسجد الذي يسع 250 مصليا والمطاعم والكافتيريات، ودورات المياه، ومظلات السيارات والأفراد وساحات انتظار السيارات، ومعارض للسيارات، كما تتوافر به كافة الخدمات الأمنية كنقطة الشرطة، وإطفاء والإسعاف.

وتعتبر"مدينة السيارات الجديدة" نقلة نوعية كبرى تم إنشاؤها في وقت قياسي قدر بنحو عام تقريباً، وهي شكل حضاري للأسواق المتكاملة لتقديم كافة خدمات السيارات.

تبلغ رسوم الدخول 50 جنيهاً للسيارة، أما السيارات التي لن يتم عرضها للبيع فيمكن ركنها بمنطقة "الباركينج" برسوم انتظار 20 جنيهاً للمدة بالكامل، أما بالنسبة لدخول الأفراد فهو دون أي رسوم.

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