وصول باخرة محملة بـ42 ألف طن من الرز التايلندي إلى العراق

2023/03/28 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى الموسوي، الثلاثاء، وصول باخرة محملة بكمية 42 ألف طن من مادة الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية.

وأضافت الموسوي في بيان، أن "الباخرة ((VEGA STETIND)) وصلت الى منطقة الإدلاء في ميناء أم قصر وهي محملة بمادة الرز المقرر تجهيزه للمواطنين ضمن السلة الغذائية".

وتابعت، أن "فريقاً من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية بالشركة استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الرز بغية القيام بإجراء الفحص الأولي".

وأكدت، "إرسال تلك النماذج إلى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي بمقر الشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات وبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري قبل إطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".

وأشارت الموسوي، إلى أن "الشركة ستقوم بعد ظهور نتائج الفحص المختبري بتفريغ حمولة الباخرة وإعداد خطة تسويقية لإجمالي الكمية المستلمة وتوزيعها على المحافظات".

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