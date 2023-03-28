تحمل هويات أمنية و

2023/03/28 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومية بديالى، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شبكة مسلحة بكمين جنوب المحافظة تحمل أعلام تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مدير ناحية بهرز (14كم جنوب غرب بعقوبة) نزار اللهيبي لـ(بغداد اليوم)، إن" قوة امنية مشتركة نفذت كمين على الطريق السياحي الذي يربط ديالى بالعاصمة بغداد جنوب ناحية بهرز ونجحت في اعتقال شبكة تتألف من 3 ثلاثة افراد يحملون اسلحة واعلام داعشية".

وأضاف أن" عناصر الشبكة يحملون هويات أمنية"، لافتا الى أن "المعتقلين رهن التحقيق مع قبل قيادة شرطة ديالى بشكل مباشر".

واشار الى أن " التحقيقات هي من ستكشف هوية افراد الشبكة وحقيقة الهويات التي يحلمونها"، موضحا أن "الكثير من الاسئلة تنتظر اجابات حول حقيقة واهداف هذه الشبكة".

وشهدت محافظة ديالى في الآونة الأخيرة، العديد من الخروقات الأمنية التي سقط ضحيتها العشرات من أبناء المحافظة بينهم أطفال ونساء، فضلا عن عمليات اغتيال استهدفت أطباء وكفاءات علمية.





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