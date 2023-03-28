القبض على متهم بتزوير صك بقيمة 64 مليون دينار في بغداد

2023/03/28 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم بتزوير صك بقيمة 64 مليون دينار وآخرين بسرقة حقائب نسائية في العاصمة.

وذكرت المكافحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزور صك بقيمة 64 مليون دينار لغرض التعامل التجاري في بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".واضافت أن "انه في ذات السياق، ألقت مفارز مديرية مكافحة الإجرام القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة حقائب نسائية ضمن قاطع الكرادة والصالحية ببغداد".

واشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة 444 و446 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

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