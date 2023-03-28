2023/03/28 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مستشار رئيس اركان الجيش احمد صدام خليفة آلية تخصيص الأراضي و الوحدات السكنية على منتسبي وزارة الدفاع.وذكر صدام في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “كل فرد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف آلية تخصيص الأراضي على منتسبي وزارة الدفاع المركز الخبري الوطني.

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