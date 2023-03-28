2023/03/28 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت رئاسة مجلس الوزراء، على توصيات

اللجنة التحقيقية بشأن تخصيص قطع اراضي

لوزير الدفاع السابق جمعة عناد، خلافاً

للشروط والضوابط وطالبته بالتنازل عنها

خلال مدة 30 يوماً.

جاء ذلك في كتاب رسمي حمل عنوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تطلب من وزير الدفاع السابق التنازل عن قطع أراضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تطلب من وزير الدفاع السابق التنازل عن قطع أراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).