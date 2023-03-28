القبض على ثلاثة مطلوبين بـ

2023/03/28 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة من المطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد وكركوك.

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