هيئة الإعلام والاتّصالات تقرر وقف عرض مسلسل “الكاسر” بدعوى إساءته للعشائر العراقية

2023/03/28 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة تلفزيونية عراقية محليّة أنّ السلطات أمرتها بوقف عرض مسلسل رمضاني يتطرّق لموضوع العشائر بعدما تسبّبت أولى حلقاته بارتفاع أصوات تطالب بمنعه بدعوى “إساءته” للعشائر.وتحظى الثقافة العشائرية بأهمية كبرى في العراق ولتقاليدها انتشار واسع، لا سيّما في … Readmore

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