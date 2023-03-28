الديمقراطي الكردستاني يعلن اعتماد تعداد عام 1957 كأساس للانتخابات المقبلة في كركوك

2023/03/28 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اعتماد تعداد عام 1957، كأساس للانتخابات المقبلة في محافظة كركوك، متهمة طرفاً سياسياً، بنشر “تصريحات مضللة لا صحة لها”. جاء ذلك في بيان صادر عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، بعد المصادقة … Readmore

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