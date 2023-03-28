هيئة الاعلام تضبط عمليات تهريب لسعات الإنترنت في ثلاث محافظات

2023/03/28 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الإعلام والاتصالات تعلن عن ضبط عمليات تهريب لسعات الإنترنت في ثلاث محافظات عراقية تمكن فريق حكومي مشترك بين هيئة الإعلام والاتصالات وعدد من المؤسسات الأمنية من متابعة وإحباط عمليات لتهريب سعات الإنترنت عبر استخدام الوصلات الميكروية Microwave Link في ثلاث محافظات عراقية.وتركزت العمليات في محافظات ديالى، وكركوك، ونينوى، وذلك ضمن مواقع تبادل البيانات […]

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