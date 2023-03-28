نظرة على أبرز الشخصيات في الخلاف الإسرائيلي حول الإصلاح القضائي

2023/03/28 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه سيؤجل التصويت على الإصلاح القضائي المزمع، لكن محللين يقولون إن ذلك قد لا يكون كافيا لتهدئة الاحتجاجات.

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