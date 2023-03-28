الشرطة الاتحادية تعتقل 3 إرهابيين في بغداد وكركوك



الشرطة الاتحادية تعتقل 3 إرهابيين في بغداد وكركوك
2023/03/28 | 12:08 - المصدر: المورد نيوز
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