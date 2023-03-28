2023/03/28 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم ابتز أكثر من 20 فتاة مستغلاً حاجتهن للعمل.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استغل حاجتهن للعمل..



اعتقال متهم ابتز أكثر من 20 فتاة المركز الخبري الوطني.

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