انفجار ناسفة في مخيم للنازحين بنينوى ومقتل شخصين كحصيلة اولية

2023/03/28 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم للنازحين بقضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن " عبوة ناسفة انفجرت، اليوم داخل مخيم ديبكة للنازحين والذين تسكنه الجالية الكردية والتركية وعوائل حزب العمال الكردستاني في قضاء مخمور، ما أدى مقتل شخصين كحصيلة أولية".

واضاف أن " الاجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وتم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي".

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