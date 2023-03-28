وفد من حكومة كردستان يصل بغداد لبحث ملف تصدير النفط

2023/03/28 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد من حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد لبحث ملف تصدير النفط وقضايا مالية أخرى مع الحكومة المركزية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "وفداً من حكومة إقليم كردستان وصل إلى العاصمة بغداد، بهدف مناقشة تصدير النفط من إقليم كردستان وبعض القضايا المالية الأخرى مع الحكومة المركزية".

وأضاف أنه "يتكون وفد حكومة اقليم كردستان من وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح".

واشار الى أنه "من المقرر أن يعقد وفد إقليم كردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، عدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي حكومة بغداد، حيث تتمحور النقاشات بشكل رئيس حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية".

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