2023/03/28 | 12:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ستحسب مباريات المنتخب الروسي أمام إيران والعراق في تصنيف الفيفا؟! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/28 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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