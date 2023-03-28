مجدداً.. وفد كردي يزور بغداد لمواصلة

2023/03/28 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أن وفداً منها برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب سيزور بغداد لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

ووفقاً لبيان صادر عن حكومة الإقليم، فإن الوفد إضافة إلى ترؤسه من قبل شيخ جناب فإنه يضم بعضويته كلاً من: كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان.

وأضاف البيان، أن وفد حكومة إقليم كردستان سيناقش مع المسؤولين العراقيين، قضية النفط في بغداد وسيواصل المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، ومن المقرر عقد "اجتماعات مهمة رفيعة المستوى".

بدوره، كتب المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الإقليم يعود إلى بغداد اليوم".

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