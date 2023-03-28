ركائز المنتخب الوطني

2023/03/28 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعد المشعل

يؤكّد الجميع على أن المواهب المتواجدة

في منتخبي الشباب والأولمبي، هُم

الركائز الأساس للمنتخب الوطني الأوّل

الذي ستُبنى عليه آمال كبيرة من خلال

دراسة مستفيضة يتخلّلها اختيار مدرب

عالم

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