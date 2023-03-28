الأنواء الجوية تتوقع انخفاضاً جديداً بدرجات الحرارة

2023/03/28 | 12:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

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