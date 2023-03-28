الإطاحة بمبتز استغل الفتيات للعمل والاعلان عن وظيفة

2023/03/28 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز قام بأكثر من ٢٠ عملية ابتزاز بحق فتيات.

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