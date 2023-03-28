بغداد.. اعتقال منتسب أمني بحوزته كميات

2023/03/28 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من القبض على منتسب أمني بحوزته كميات كبيرة من العملات المزورة في العاصمة بغداد.

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