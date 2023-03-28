"تصعيد المواجهة".. بيلاروس تعلن عزمها نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها

2023/03/28 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستنشر بيلاروس أسلحة نووية "تكتيكية" روسية على أراضيها ردا على "الضغوط" الغربية "غير المسبوقة" وفق ما أكدت وزارة الخارجية في بيان.

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