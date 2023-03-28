ارتفاع اسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار رغم تهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي

2023/03/28 | 12:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، على الرغم من أن تحسن الرغبة في المخاطرة بعد جهود المنظمين لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي حدت من جاذبية المعدن كملاذ آمن.وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1958.85 … Readmore

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