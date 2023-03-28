بيلاروس تقول إنها ستنشر أسلحة نووية روسية على أراضيها بسبب “الضغوط” الغربية

2023/03/28 | 12:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستنشر بيلاروس أسلحة نووية “تكتيكية” روسية على أراضيها ردا على “الضغوط” الغربية “غير المسبوقة” على ما أكدت وزارة الخارجية في بيان.وأوضحت الوزارة أن بيلاروس “مضطرة إلى اتخاذ إجراءات رد” مشددة في الوقت ذاته على أن مينسك لن تتحكم … Readmore

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