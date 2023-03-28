ضبط 8 كغم من الكريستال والحشيشة المخدرة في العزير بميسان

2023/03/28 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، ضبط 8 كغم من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرة في ناحية العزير بالمحافظة.

وقال قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من الفوج الثاني والثالث في اللواء السابع والتسعين ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ملاحقة تجار مخدرات".

وأضاف "حيث تم ضبط أربعة كيلو غرام من المواد المخدرة و2 كيلو غرام من مادة الكريستال و2 كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في ناحية العزير".

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