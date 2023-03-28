2023/03/28 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، إصدار 132 بطاقة وطنية للنازحين بمخيمات الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تسلم 132 نازحاً من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بطاقاتهم الوطنية، ضمن جهود دعم فئات عناية الوزارة وإيجاد الحلول لمشكلاتهم".

واضافت أنه "جاء ذلك بالتنسيق المسبق بين دائرة الهجرة في نينوى، ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ومع منظمة الأنترسوس المعنية بالشؤون القانونية وإصدار المستمسكات، بالإضافة لجهود الفرق واللجان الخاصة بإصدار المستمسكات التي حضرت داخل المخيمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تصدر 132 بطاقة وطنية للنازحين بمخيمات الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تصدر 132 بطاقة وطنية للنازحين بمخيمات الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).