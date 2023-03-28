الاستخبارات العسكرية تطيح بـ3 إرهابيين

2023/03/28 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة ديالى.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعمليتين منفصلتين وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات ديالى التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين في سيطرة الـ 109 الواقعة بين محافظتي بغداد وديالى وقرية الفاطميات".

واضاف أن "العملية اسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء بلدروز والحدود الفاصلة بين بغداد وديالى وكانت بحوزة اثنين منهما مواد متفجرة ورايات لداعش وأسلحة".

وتابع أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المعنية أصولياً".

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