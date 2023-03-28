2023/03/28 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك برلماني لمعرفة سبب تأخير توزيع السلة الغذائية لشهر رمضان.وقال عضو اللجنة علي المكصوصي، لوكالة ايرث نيوز، اننا “لا نعرف ما هي أسباب تأخير توزيع السلة الغذائية على المواطنين خلال شهر رمضان، رغم احتياج العوائل لهذه السلة خلال الشهر المبارك ومع ارتفاع أسعار […]

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