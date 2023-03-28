مركز شرطة محمد الحلبوسي

2023/03/28 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا تحتاج الكوارث السياسية التي

تحاصرنا إلى ذكاء لكي نكتشف أننا نعيش

عصر الديمقراطية "كاملة الدسم"، فما بين

اعتقال الكاتب والإعلامي محمد نعناع

لأنه يضايق السيد رئيس مجلس الوزراء

بتصريحا

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