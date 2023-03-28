شاهد بالفيديو.. هذا مال الله! رجل عراقي بموقف شهم ومستحق!

2023/03/28 | 13:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _haHn64KQa4

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