الإطاحة بثلاثة إرهابيين

2023/03/28 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة ديالى.

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