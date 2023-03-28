بعد مقتل عدة موظفين وأطفال.. السلطات تنشر لقطات لإطلاق نار داخل مدرسة بأمريكا

2023/03/28 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مقتل ثلاثة طلاب أطفال وثلاثة موظفين داخل مدرسة "كونفينانت" في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، نشرت السلطات الأمريكية مقطع فيديو يُظهر مطلقة النار البالغة من العمر 28 عامًا وهي تطلق النار داخل المدرسة.

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